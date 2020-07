Julia Roberts og Denzel Washington gjenforenes på Netflix

Endelig har Netflix snappet dem opp – sammen. Strømmetjenesten har nemlig sikret seg rettighetene til å filmatisere den oktoberklare romanen «Leave The World Behind» av Rumaan Alam.

Boken tar for seg to fremmede familier som tvinges sammen en helg der alt går galt når strøm og telefon blir borte, og de ville dyrene begynner å rømme området. Roberts skal spille kona i den ene familien som ferieleier et hus, mens Washington spiller huseieren. Ifølge Variety utforsker historien både foreldrerolle, rase og klasse.

Regissør blir Sam Esmail, som også står bak TV-serien «Mr Robot» så vel som første sesong av «Homecoming», der han jobbet med Julia Roberts.

Det skal ha vært budkrig om filmrettighetene, og Netflix tilbød mest.