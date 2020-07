Juice WRLD gjør som Beatles og Drake - kaprer halve hitlisten

Beatles gjorde det i april 1964, og først i juli 2018 gjentok Drake bragden, melder Billboard.

Nå er det den avdøde rapperen Juice Wrld som har fem sanger inne på Billboard Hot 100. Alle er fra hans posthumt utgitte album «Legends Never Die» - en plate som forøvrig gikk rett til topps på albumlisten med årets sterkeste tall hittil da det ble sluppet 10. juli.

Carina Dahl og Linni Meister har funnet hverandre over «Rompa mi» Carina Dahl og Linni Meister har funnet sammen som artister over en felles versjon av D.D.E.s storhit fra 1996.

Juice Wrld ligger som nummer to, fem, syv, ni og ti på ukens singelliste med henholdsvis «Come & Go» med Marshmello, «Wishing Well», «Conversations», «Life's a Mess» med Halsey, og «Hate on the Other Side» med Marshmello og featuring Polo G og The Kid LAROI.

Men førsteplassen er det DaBaby med Roddy Ricch ombord som fortsatt innehar med «Rockstar».