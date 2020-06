Thomas Hayes tilbake med låt nummer to: - Man kan vel aldri få nok påminnelser om å være tolerant?

Du er aktuell med?

– Singelen «When it Comes to Love» med fantastiske dePresno på vokal.

Hvor har du hentet idé og inspirasjon til denne musikken?

– Den ble til på en låtskrivercamp i fjor. Vi delte historier og tanker, og veldig kort fortalt er den inspirert av hvordan man ikke kan kontrollere hvem man faller for. Og heller ikke bør forsøke å kontrollere andres kjærlighetsliv. Man kan ikke tvinge fram, eller bort, hva man føler for noen uansett om man måtte ønske det.

Hvorfor vil du at vi skal høre på dette?

– Jeg lager jo musikk for at den skal lyttes, og kanskje danses, til. Og budskapet her kan du gjerne ta til deg. For man kan vel aldri få nok påminnelser om å være tolerant, og å behandle både andre og seg selv med forståelse og godhet?

Fortell kort hva det er vi får når vi lytter til musikken din? Er den for å underholde – eller har du også noe på hjertet du vil formidle?

– Dette er kanskje underholdning med noe på hjertet? Med «When It Comes To Love» ønsket jeg å skape en følsom balanse mellom en festlåt og en låt du kan føle deg avslappet til.

Hva er det fineste noen kan si om denne nye utgivelsen?

– Det er klart det er hyggelig når folk liker låten, men det jeg liker best – uansett om det handler om musikken min eller noe annet – er ærlighet.

Hvem håper du nå fram til – og har du en «drømmefan»?

– Jeg håper å nå ut til alle som vil danse eller drømme litt. En drømmefan er en som liker musikken, enkelt og greit.

Hvordan ser sommeren din ut – når vi går mot en sommer med kun minifestivaler og konserter i intimformat?

– Den type festivaler jeg skulle vært på, som artist eller publikum, er avlyst. Så, som for de fleste andre så blir sommeren min veldig rolig. Skal på turer litt sånn her og der, men hvor vet jeg ikke enda. Veien blir til mens vi går, og det blir sommeren også.

Hvor viktig er det å dele musikk – i små formater eller virtuelt – i en tid hvor landet fortsatt er nokså nedstengt?

– Det var fint og viktig at musikkopplevelser fortsatt kunne deles da vi var helt stengt ned. Mye kreativitet det står respekt av der. Konserter på nett, eller med et veldig lite publikum, er kanskje et skritt i riktig retning, men jeg har ikke svar på om dette er nok eller om det som gjøres på sikt viser seg å være riktig for artistene og bransjen.

Musikkbransjen sliter i disse koronatider, er du bekymret – også for dine egne fremtidsutsikter?

– Det er en utfordrende tid for bransjen, og selv om det så langt har gått greit for min egen del, så er jeg veldig spent på hvordan fremtiden blir for oss alle.

Hva hører du selv på akkurat nå? Hører du på andre ting når det er sommer og sol?

– Hører mye på tech house om dagen.