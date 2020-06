«Venner for livet»-medskaper angrer på at hun ikke skrev inn mer mangfold

Ifølge BBC kom etterpåklokskapen som svar på spørsmålet om hva hun skulle ønske hun visste i dag, som ble stilt under et virtuelt panelintervju på 2020 ATX TV-festivalen.

– Vi har alltid oppmuntret mangfold i vårt selskap, men jeg gjorde ikke nok, og nå er det eneste jeg kan tenke på hva jeg kan gjøre nå. Hva kan jeg gjøre annerledes? Hvordan kan jeg drive serien min på en ny måte, het det fra Marta Kauffman, som i dag er medskaper for Netflix-serien «Grace and Frankie».

Skal ikke spille rollefigurene i «Friends» i ny HBO-serie Gjenforeningen av TV-serien «Friends», som skal gjøres for HBO sin nye strømmetjeneste HBO Max, skal ikke by på de velkjente rollefigurene.

«Venner for livet» er en av tidenes store seriesuksesser, og har i dag funnet veien til et nytt, ungt publikum først på Netflix, og nå på HBO Max.

I seriens tidlige år var man mest opptatt av hvilke av karakterene som var jødiske, noe som på den tiden ikke var så vanlig, ifølge Neal Gablers bok «Television's Changing Image of American Jews». Men i senere tid er serien blitt kritisert for sitt manglende mangfold, også av de velkjente skuespillerne selv.

David Schwimmer, som spiller klønete Ross i serien, foreslo tidligere i år at det skulle lages en mer mangfoldig nyinnspilling.

– Kanskje det skulle vært en helt svart «Friends» eller en asiatisk «Friends», foreslo Schwimmer, som mener han ytet sitt bidrag for originalen gjennom å hele tiden mene at «Ross» burde date ikke-hvite kvinner.

– En av de første kjærestene jeg hadde i serien var en asiatisk-amerikansk kvinne, og senere datet jeg afrikansk-amerikanske kvinner. Det var et veldig bevisst press fra min side, sa Schwimmer til The Guardian.

Lisa Kudrow, som spilte eksentriske Phoebe, ble nylig spurt av Sunday Times om hvordan en moderne «Venner for livet» ville se ut, og hun svarte:

– Vel, det ville ikke vært et helhvitt ensemble, det er helt sikkert.

Men Kudrow sa også at hun personlig mener komedieserien bør sees på som «en tidskapsel, og ikke for hva de gjorde feil».

Meningen er at originalensemblet, som spilte inn ti sesonger mellom 1994 og 2004, skal gjenforenes for en spesialutgave der de møtes uten manus for å mimre Den skal sendes på den nye strømmetjenesten HBO Max, men innspillingen er forsinket på grunn av koronapandemien.