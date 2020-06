Nå regnes navnet på Spellemann-kategorien «urban» for stigmatiserende - vil bli omdøpt

For i helgen blusset en mangeårig debatt om «urban» som betegnelse på musikk ofte laget av svarte artister opp igjen i USA – og denne gangen førte motforestillingene frem.

Republic Records, som blant annet huser Ariana Grande og Drake, meldte på Instagram i helgen at de droppet bruken av «urban» med øyeblikkelig virkning.

Gaga gjør det igjen – «Chromatica» topper som hennes sjette album på rad i USA Lady Gaga kan notere seg sin sjette førsteplass på rad på albumlisten til Billboard for sin koronaforsinkede plate «Chromatica».

Debatten fikk også ringvirkninger her hjemme, etter at musikkanmelderen Peder Ebbesen tok det opp i en bloggpost publisert også på Ballade.

Mandag kom beskjeden fra Spellemann om at man har fulgt diskusjonen rundt begrepet «urban» gjennom helgen, og besluttet at kategorien «urban» ikke vil bli benyttet fremover på prisutdelingene.

– Det siste Spellemann ønsker er å oppfattes som stigmatiserende. Vi har derfor besluttet at kategorien «Urban» ikke vil bli benyttet fremover. Hva den vil bli erstattet med kommer vi tilbake til når vi tar en helhetlig gjennomgang av kategoriene for Spellemann 2020, sier styreleder Marte Thorsby i en uttalelse.

Martin arrangerer «hemmelig» fest i Trondheim for første gang - Det var ulovlig å feste og danse. Da måtte de arrangere hemmelige fester slik at politiet ikke oppdaget det.

Kategorienavnet ble innført i 2013 som erstatning for «Hip Hop». Da ble den vunnet av Don Martin, som senere fikk følge av Store P, Arif, Karpe, Cezinando og Emir.

Begrepet – som ifølge BBC har sitt utspring fra 1970-tallet da en svart DJ i New York begynte å kalle sin eklektiske musikkmiks for «urban contemporary» – betraktes i dag ofte som en generalisering som marginaliserer musikk av svarte artister. En profilert britisk musikkekspert, DJ Semtex, sa til et bransjeblad for to år siden at han «avskyr» begrepet.

– Det er en lat, unøyaktig generalisering av en rekkerike, kulturelle kunstformer. Jeg kjenner artister som gjør hophop, grime eller rap. Jeg kjenner ingen som lager urban musikk.

Samme år uttalte amerikanske Sam Taylor, i toppen i selskapet Kobalt Music, til Billboard at ordet «nedvurderer R & B, soul og hiphop sin utrolige påvirkning på musikk».