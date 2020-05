Ny runde med råning: Starter innspillingen i sommer

Over 300.000 har sett NRK P3-serien om kompisgjengen som råner rundt i Bø både til fornøyelse og forbannelse for resten av bygda – med 24 år gamle Odin Waage i rollen som Glenn-Tore, naturlig forkortet til GT.

– Tallene viser at «Rådebank» treffer et ungt publikum, noe vi er svært fornøyde med. Vi ser frem til å dele sesong 2 med et publikum som har gitt veldig positiv respons på serien, sier eksekutivprodusent Melike Leblebicioglu ifølge NRK.

Serieskaper Linn-Jeanethe Kyed, som ble Oscar-nominert for kortfilmen «Tuba Atlantic» og siden blant annet var med å skrive «Børning» og «Heimebane», røper i pressemeldingen at hun faktisk skrev sesong to før første sesong. Hun henter inspirasjon både fra eget liv og historier fra hjemfylket.

– Jeg tror serien vil slå an også utenfor rånemiljøet, sier Kyed, som sier de er heldige som får lov til å lage en ny sesong og gleder seg til å komme i gang med innspillingen.

Den vil på ny foregå i Bø i Telemark i sommer, mens serien har premiere i 2021.