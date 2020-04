«Trolls»-suksess i strømmeformat fører til mulig kinoboikott av filmstudioet bak

Kinokjeden AMC Theatres, som blant annet eier Odeon-kinoene, sier man vil nekte å vise filmer fra Universal Pictures etter at studioet sa at kommende filmtitler vil slippes samtidig for kino og strømming.