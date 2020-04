«Hjem til jul», «Lykkeland» og «Nordsjøen» stoppet opp på grunn av koronapandemien

Det rår usikkerhet om de blir klare til planlagt premiere, skriver NRK.

– Per nå holder jeg på premieredatoen, men det forutsetter at vi klarer å komme opp og stå med ting til høsten igjen, og det er det ingen som vet, sier daglig leder i Maipo film, Synnøve Hørsdal, om «Lykkeland»-innspillingen.

– Vi har delvis utenlandske både foran og bak kamera, og vi har noen spesialopptak som vi ikke kan gjøre i Norge. Når kan vi gjøre det? Uvissheten om det er veldig stor, utdyper den drevne produsenten - som frykter at nordmenn i fremtiden ikke får serier og filmer med et norsk ståsted, om ikke nye penger til filmbransjen kommer på bordet:

– Det vi produserer sitter folk nå hjemme og trøster seg med, men jeg vet ikke om den trøsten kan komme i fremtiden i like stor grad, hvis vi ikke vi klarer å få til noen nye penger også inn i vår sektor, uttaler hun.

Martin Sundland i Fantefilm var i gang med «Nordsjøen», neste katastrofefilm ut etter suksessene «Bølgen» og «Skjelvet», og er i samme uvisse som Hørsdal. Man har stoppet filmproduksjonen og er usikre på konsekvensene.

– I ytterste konsekvens står egentlig alt i fare for å bli kansellert, men jeg håper virkelig at vi har en regjering som forstår at også denne bransjen må få noe støtte gjennom denne utfordrende tiden, sier Sundland til NRK.

Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, uttalte mandag at det må komme en bevilgning fra regjeringen på minimum 150 millioner kroner til Filmfondet. Mandag møtte Kristensen kulturministeren, sammen med resten av Bransjerådet for film, i håp om at Abid Raja vil lytte til bekymringene fra bransje.