– Europas festivalsommer er avlyst, skriver bransjenettstedet Pollstar

Mens Frankrikes forbud gjelder til midten av juli, går Tyskland og Belgia lenger og forbyr store arrangementer ut august, ifølge det internasjonale bransjenettstedet.

FKP Scorpio har avlyst alle sine sommerarrangementer, som omfatter festivalene Southside og Hurricane, så vel som den nye Limestone-festivalen. Live Nation skulle feiret henholdsvis 25- og 35-årsjubileene til søsterfestivalene Rock im Park og Rock am Ring, som begge er utsolgt, men nå er de også koronakansellert.

Andre festivaler i Tyskland som ryker er gigantiske Wacken Open Air, der en rekke norske metalband har opptrådt opp gjennom årene, så vel som festivaler som Melt, Splash, Airbeat One og EDM-storarrangementet World Club Dome.

I Belgia ryker blant annet Rock Werchter-festivalen, som har en stjernespekket artistliste – med blant annet The Strokes, som er Øyas toppnavn i august, og som også opptrer på svenske Way Out West.

Pollstar påpeker ringvirkningene slike avlysninger vil ha, siden mange av Europas store arrangementer deler de samme headlinerartistene – som dermed blir overkommelige i pris.

Her hjemme gikk Norske konsert- og festivalarrangører denne uken ut og ba regjeringen legge ned festivalforbud for hele sommeren allerede nå. Foreløpig er det arrangementer til og med 15. juni som er forbudt, og kulturminister Abid Raja har lovet svar første uken av mai, ifølge NRK.

– Det er veldig vanskelig å se for seg at vi skal kunne gjennomføre en festivalsommer sånn som vi pleier. Uten at regjeringen har lagt ned forbud, vil arrangører som avlyser sitte igjen med det juridiske og økonomiske ansvaret, sier daglig leder Tone Østerdal til TV 2.

Torsdag ettermiddag valgte Oslo Sommertid å avlyse sitt storarrangement med Taylor Swift og Kendrick Lamar siste helg i juni – uten å vente på et forlenget forbud.

– Vi må ta ansvar selv, sier Peer Osmundsvaag hos All Things Live til NRK.