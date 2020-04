Nå blir også norske tollere å se på skjermen – i TV 2s nye arbeidsplassreality

– Er det store beslag får politiet gjerne oppmerksomheten, mens det er tollerne som legger opp pasningene. Tollerne har ingen glans å sole seg i, men det var imponerende når vi fulgte dem på tett hold og så hvor grundige de er – og stoltheten de har over jobben sin, sier produsent Edda Trandum Grjotheim i Novemberfilm.

Startskuddet for serien, som rett og slett heter «Toll», går 13. april på TV 2 Sumo og TV 2 Zebra mandag 13. april.

I likhet med de andre seriene, fulgte TV-teamet fra Novemberfilm tollerne tett på over lengre tid for å lage de 24 episodene. Tollerne filmet også selv med GoPro-kameraer, for jakten på det store beslaget kan være møysommelig og tidkrevende.

– De fanger bare toppen av isfjellet. «Toll» er også en fortelling om norske grenser – og den grenseløse kriminaliteten fra hele verden som også finner veien til lille Norge, sier Grjotheim til NTB.

Er jegere

«Toll»-produsenten har tidligere vært med på å lage både «Oslo brenner» – om brannfolk – og «Hundepatruljen». De to foregående arbeidsplassrealityene ble seermagneter, noe Grjotheim tilskriver at de både var underholdende og gjenkjennelige – også for de medvirkende.

– Vi har tatt for oss ene etaten etter den andre. Jeg hadde noen fordommer jeg fikk avkreftet under arbeidet med «Toll», medgir Grjotheim, som er imponert over tolltjenestemennene og -kvinnene hun møtte underveis i opptakene.

– Det er en etat full av unge jegere! Selv om mye er digitalt og med andre hjelpemidler, så handler det likevel om mennesker som aldri gir opp – som går det ekstra steget, og som er dyktige til å se an folk. For er det en ting vi lærte, så er det at for eksempel kurerer er alle typer mennesker!

Tre steder

TV-teamet konsentrerte seg om tre steder i hovedsak: De filmet et vaktlag på Svinesund, som er den største grenseovergangen med bil, de fulgte «narklaget» på Gardermoen – og deres jakt på narkotika blant flypassasjerer og bagasje, mens det tredje stedet som vises er Postens Østlandsterminal i Lørenskog.

– Der kontrollerer tollere brev og pakker hver eneste dag og har nærmest «beslagsgaranti der de finner piller og kniver, forteller Grjotheim, som sier at man ønsket å favne bredt og derfor har med innslag fra andre tollsteder i løpet av de 24 episodene.

– Vi filmet tollerne på den finsk-russiske grensen, og var med på kontroll av fartøy i Bergen, røper hun.

– Og dere har med hunder i den nye serien – endelig, skal man tro den glødende interessen for «Hundepatruljen» i sin tid?

– Ja, det har vi. Men ikke mange nok! ler Grjotheim.

Åpenhetsdugnad

TV 2 kaller tilgangen som serien har fått for «unik», og kanalens programredaktør Kathrine Haldorsen sier den viser at tollerne driver med «langt mer enn å vinke folk inn med en flaske vin for mye på vei hjem fra Syden».

– Mens nødetater som politi, brann og ambulanse er blitt godt kjent for seerne gjennom en rekke TV-serier, ser vi frem til å presentere noe helt nytt og spennende i kategorien «workplace reality», uttaler hun om «Toll».

Tolldirektør Øystein Børmer bekrefter at nordmenn flest vet lite om hva tollerne egentlig driver med og hvilken jobb de gjør for samfunnet.

– Det ønsker vi å gjøre noe med, ikke minst med denne serien. Det er også viktig at vi som offentlig etat bidrar i åpenhetsdugnaden og viser frem det vi kan av det vi holder på med. Vi er finansiert av og jobber for befolkningen. Da må de få se hva etaten gjør på vegne av oss alle, sier Børner i en presseuttalelse.

Våpen – og poteter

Det er særlig det å vise frem mer av kontrollvirksomheten i Tolletaten toppsjefen er opptatt av å synliggjøre.

– Mange tenker kanskje smugling av alkohol og tobakk, når de hører «Toll». Men vi jobber bredt; våpen og strategiske varer, utrydningstruede dyre- og plantearter, eksport av avfall, forfalskede produkter, mat og drikkevarer og mye mer. Tolletaten er statens representant der varer krysser grensen, vi håndhever lover på vegne av 20 andre statlige myndigheter og vi er kontaktpunktet som næringsliv og reisende kan forholde seg til når de ankommer Norge med varer, sier tolldirektør Børner, som også håper seerne lærer litt.

– Det er for eksempel ikke lov å ta med hverdagslige ting som poteter eller fyrverkeri fra Sverige til Norge, men det opplever vi ofte at folk ikke er klar over!