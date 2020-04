Viruset har spredd seg til gatekunst over hele verden

De skildrer både erfaringer med karantenelivet så vel som redselen for covid-19 på offentlige vegger.

På en vegg i Berlin har noen malt Gollum fra «Ringenes Herre» som knuger på en rull dopapir mens han hveser «min kosteligste».

I Glasgow fremstilles viruset som en fotlenke, mens graffitikollektivet RBS Crew i Senegal tar til veggene for å informere om hvordan man minsker smittespredningen, melder TT.

Også her hjemme har koronaen inspirert: Øistein Jakobsen, som ifølge BA har oversikt over gatekunsten i Bergen, forteller til avisen at koronaperioden har satt ekstra fart i miljøet.

Flere av de mest profilerte bergenske gatekunstnerne har kommentert koronaen på sin egen måte. AFK , kjent for sitt Listhaug-verk, har blant annet laget et rørende bilde av to jenter som holder rundt hverandre – og kloden – mens den ene tegner et virus.

En annen gatekunstner, Pyritt , tegnet en bunadsjente med munnbind på veggen til Kronstad Distriktspsykiatriske Senter – med tittelen «Mai 2020».

I Rogaland har verket til Pøbl på Bryne selvfølgelig blitt lagt merke til:

Ellers har Hanne Sigbjørnsen fra Kverneland - aka «Tegnehanne» - sin stripe om korona rørt folk over hele landet.