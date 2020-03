Psykologer tror «virusfilmer» kan skape mer frykt fordi handlingen ofte er overdrevet

Til NRK sier Kjøs at slike filmer likevel kan skape mer frykt, fordi handlingen i filmer ofte er overdrevet.

– Det kan skape mer frykt hvis vi bruker filmen til å fordype seg i alt det verste som kan skje, tror han.

Stephen Soderbergh-filmen «Contagion» fra 2011 tar for seg nettopp et virus som først blir oppdaget i Asia, og som ender opp med å ta livet av flere millioner mennesker. I USA er 1995-filmen «Outbreak» med Dustin Hoffman den tredje mest sette filmen på Netflix, også den om et virusutbrudd – men da ebola. Den var, i likhet med den ferske HBO-serien, basert på boken «The Hot Zone» av Richard Preston.

Filmpolitiets filmanmelder Birger Vestmo mener det er helt naturlig at folk søker til fiksjonen som kommenterer samtiden, og sier til NRK:

– Det vanligste er jo at slike filmer sees etter krisen. Men det er klart, når vi allerede har filmer som i så stor grad beskriver et virusutbrudd i samfunnet, så forstår jeg at folk søker noe annet en avisoverskrifter.

I sosiale medier har en Ted-talk fra 2015 , der Bill Gates sier at den neste store trusselen mot menneskeheten blir et virusutbrudd, nå gått viralt i forbindelse med koronapandemien, melder Indian Express. Den er totalt sett 8,7 millioner ganger på YouTube, og har den illevarslende tittelen «The next outbreak? We’re not ready».