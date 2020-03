«The Suicide Squad» er ferdig innspilt

Regissøren har lagt ut et følelsesladd innlegg og skriver at faren hans døde to uker før innspillingen startet – og at hunden hans døde få uker før filmen ble ferdig innspilt.

Alle Bond-filmene kommer på strømmetjeneste Den 1. mars kommer alle filmene om agent James Bond til legges i strømmetjenesten Viaplay sin katalog.

«Det var en vanskelig, vanskelig tid i livet mitt, og samtidig den mest tilfredsstillende jeg noensinne har hatt med en film. Profesjonaliteten, talentene, medfølelsen og vennligheten til dette ensemblet inspirerte meg hver dag», skriver Gunn.

Gunn som både har skrevet og regissert filmen, har uttalt at han valgte å la seg inspirere av 1980-tallets tegneserier i stedet for å tenke på filmen som en ren oppfølger til 2016-filmen. Derfor er den nye filmen å betrakte som en frittstående film.

Etter planen vil «The Suicide Squad», som også har gått under navnet «Suicide Squad 2», få USA-premiere i august til neste år.