Carina Dahl med ny låt om fylla: - Jeg går «all inn» på alt, også når det gjelder festing

I 2018 slapp Carina Dahl en trøndersk versjon av «Despacito». Året etter kom låtene «Du og Æ» og «Bikini» – også på egen dialekt. Nå har artisten igjen gitt ut en låt på trøndersk.

I «Få mæ hjæm» synger Dahl om lakenskrekk, dansing og at man aldri lærer.

– Mange kan nok kjenne seg igjen i at man har det litt for morsomt, men at man egentlig burde ha kommet seg hjem. Iblant kan det være en idé å gi seg mens leken er god, sier hun og ler.

- Hver jul samler jeg vennene mine til et årlig «Carina Dahl-julebord» Når gjengen er hjemme i Trondheim igjen, er alle klare for å slenge seg i taklampa, forklarer Carina Dahl.

Går «all inn»

Ifølge seg selv går artisten «all in» når det kommer til både jobb og trening.

– Det gjelder også når det kommer til festning. Jeg går egentlig «all in» på alt, sier hun, og legger til;

– Hele presse-norge fikk vel med seg da jeg våkna opp på Ayia Napa. Jeg har alltid mange gode ideer når jeg har det artig og er med gode venner. Noen bestilte flybilletter har det blitt oppigjennom. Det er morsomt når det står på.

Dahl har nå signert med plateselskapet Tylden & co. Hun ønsker nå å gå nye veier med musikken, forklarer hun. «Despacito» spilte hun egentlig inn i forbindelse med «Fire stjerners middag», men låten ble etter hvert også sluppet og solgte til gull.

– Det var egentlig helt tilfeldig, men jeg tror jeg traff en nerve ved å synge på trøndersk. Det var da jeg skjønte at det var det jeg egentlig skulle gjøre – etter å ha sunget pop på engelsk i mange år. Det ble mer ekte på en måte, sier artisten.

Svakt Spotify-resultat tross flere brukere Stadig flere vil betale for å bruke musikkstrømmetjenesten Spotify. Likevel gikk selskapet med underskudd i 2019.

Riktig tidspunkt

Etter «Despacito»-suksessen begynte Dahl derfor å skrive låter på norsk. «Få mæ hjæm» skrev hun i fjor.

– Jeg har venta på riktig tidspunkt for å slippe den, og det føler jeg var nå. Jeg er veldig glad både ski og afterski, og da passa det bra å slippe låten nå som vi peaker på afterski-sesongen, sier Dahl, og legger til at hun torsdag kveld hadde en heidundrende releasefest på Heidis i Oslo.

I begynnelsen av artistkarrieren, forteller Dahl at hun spilte mye på bygda. Det har hun lyst til å gjøre mer av i tida framover.

– Jeg liker å spille med band og å reise til plasser der de synes det er morsomt å dra på konsert. De siste årene har det blitt mye eventarbeid – og det er morsomt det også, men jeg har savnet bygda.

Hun peker på at det er få kvinnelige artister som beveger seg innenfor akkurat den sfæren.

– Vi har både Staysman, Morgan Sulele og Vidar Villa, men det finnes ingen kvinner. Det er det på tide at vi får. Nå vil jeg lage mer musikk som funker på bygda, sier Dahl.