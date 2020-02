«Aladdin» får oppfølger

«Aladdin» (2019), med Will Smith i rollen som ånden i lampen, ble en så stor publikumssuksess at det nå legges planer for en oppfølger.

Guy Richies tolkning av den animerte originalfilmen fra 1992 fikk blandet mottakelse, men besøkstallene skuffet ikke.

Planene for den nye filmen er på et tidlig stadium, men John Gatins og Andrea Berloff er engasjert som manusforfattere, melder Variety.

Ved siden av Will Smith figurerte Mena Massoud og Naomi Scott i hovedrollene i førstefilmen, men det er så langt ikke kjent om de tre skal medvirke i neste «Aladdin»-runde ut.

Det er heller ikke klart om det er Guy Ritchie som skal trekke i regitrådene for det kommende eventyret. Men produsentene er de samme, nemlig Dan Lin og Jonathan Eirich.

Fjorårets «Aladdin» klarte bragden med å bringe inn over én milliard dollar til billettlukene verden over.