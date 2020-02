The Witcher-bøkene til Gyldendal

Over 76 millioner mennesker har sett Netflix-serien «The Witcher». Nå har Gyldendal sikret seg rettighetene til bøkene som snart skal bli utgitt, fremgår det av pressemeldingen.

Så langt har bøkene, av den polske forfatteren Andrzej Sapkowski, solgt i over to millioner eksemplarer på verdensbasis. Bokserien, som altså snart kommer ut i Norge, består av åtte bøker – både noveller og romaner.

En måned etter lansering, ble det klart at «The Witcher» er den mest sette førstesesongen av en Netflix-serie. Kanskje ikke så rart da, at flere norske forlag var interessert i bøkene. Etter en budrunde trakk Gyldendal det lengste strået, og redaktør Pål Stokka er fornøyd. Han sier:

– Det betyr mye for forlaget, og for meg, at vi skal utgi «The Witcher». Jeg leste bøkene første gang for åtte år siden med stor interesse og har lenge hatt lyst til å få disse bøkene ut på norsk. Jeg har også tilbrakt mange timer med spillene basert på «The Witcher». Andrzej Sapkowski er en glimrende forfatter, og jeg er veldig stolt over å få jobbe med ham.