Harley Quinn stormet rett til kinotoppen – der «Parasitt» er på femteplass

«Birds of Prey», med undertittelen "(And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)", hadde norsk premiere 7. februar og ble i helgen sett av 18 177 kinogjengere.

Dermed danket superheltinnefilmen i DC Comics-universet, der Quinn slår seg sammen med Black Canary, Huntress og Renee Montoya, ut forriges ukes besøksstatistikktopper «1917».

I sin tredje uke på norske kinoer trakk Sam Mendes' sterke drama fra første verdenskrig 16 355 publikummere i helgen. Totalt er den nå sett av 121 589 nordmenn.

Natt til mandag norsk tid begynte Oscar-prisene å hagle over den sørkoreanske filmen «Parasitt», som hadde norsk premiere 31. januar. I premierehelgen inntok Gullpalmevinneren fra Cannes i fjor en sjetteplass med et besøk på 11 015 publikummere, mens den i helgen som var ble sett av 7540 – noe som likevel holdt til et opprykk til femteplass på Kinotoppen.

Nå gjenstår det å se hva slags innvirkning Oscar-suksessen har på kinopublikummets interesse for Bong Joon-Hos kritikerroste fjerdefilm. Den skrev Oscar-historie da den som første ikke-amerikansk film vant kategorien for beste film. Det vanket ytterligere tre priser til «Parasitt».