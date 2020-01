Filmvåren: Disse filmene gleder vi oss til

Kvinnelige superhelter ser ut til å bli en trend i filmåret 2020, som også byr på comeback for James Bond – samt nye filmer regissert av Joe Wright, Sofia Coppola og Greta Gerwig.

«Dolittle». Regi: Stephen Gaghan. Norsk premiere 17. januar

Dr. Dolittle er tilbake i ny tapping med Robert Downey Jr. i rollen som mannen som har evnen til å snakke med dyr. Mennesker har han lite til overs for. Men når dronningen blir skikkelig syk, blir han helt nødt til å trå til. En eventyrlig reise til en mystisk øy, for å finne riktig medisin, står for tur, melder Filmweb.

«The Lighthouse». Regi: Robert Eggers. Norsk premiere 24. januar

Her kommer det noe så sjeldent som et kritikerrost grøsser-epos med Robert Pattinson og Willem Dafoe i rollene. New York Post, The Guardian og Variety; Alle vender de tommelen opp. Kritikerne bruker ord som «mesterverk» og «skinnende Pattinson».

«1917». Regi: Sam Mendes. Norsk premiere 24. januar

Vi får følge to unge britiske soldater som skal ut på at nervepirrende og ekstremt viktig oppdrag mens første verdenskrig raser. Storslagne effekter – og mange store navn, som Colin Firth og Benedict Cumberbatch er med. Filmen beskrives som et møte mellom «Saving Private Ryan» og «Dunkirk».

«Little Women». Regi: Greta Gerwig. Norsk premiere 31. januar

En ny versjon av klassikeren «Little Women» melder seg også i vinter. Her har regissøren villet holde fast ved originalens sjarm, samtidig som man kan merke Gerwigs grep om denne søster-historien. Rollebesetningen er intet mindre enn imponerende, med Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Meryl Streep og Florence Pugh.

«Parasitt». Regi: Bong Joon-Ho. Norsk premiere 31. januar

Den koreanske filmen «Parasitt» har tatt verden med storm siden den vant Gullpalmen i Cannes i fjor. Dette er en blanding av krim, satire, drama og splatter, en helt egen sjanger, med andre ord. Filmen handler om en fattig familie som plutselig får innpass i de rikes verden.

«Uncut Gems». Regi: Brødrene Safdie. Premiere på Netflix 31. januar

Det er store forventninger til Adam Sandlers samarbeid med brødrene Safdie. Her er det duket for et thrillerdrama om en litt storkjeftet dealer og gullsmed i New York, som ender opp med å skylde feil folk penger.

«Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)". Regi: Cathy Yan. Norsk premiere 7. februar

Noen tenkte riktig da Margot Robbie ble sluppet løs i Suicide squad» (2016). Robbies tolkning av den skvatt gale DC Comics-karakteren Harley Quinn ble superpopulær – og nå får hun boltre seg i egen film. Hun ser ut til å ha dumpet Joker og nå støtter hun seg til ikke mindre enn ytterligere tre andre kvinner med superkrefter.

«The Gentlemen». Regi: Guy Ritchies. Norsk premiere 28. februar.

Skal vi tro de første meldingene om denne filmen, så er Guy Ritchie tilbake i «Snatch»-form. Og med seg på denne ferden til Londons underverden har han stjernelaget Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell og Hugh Grant.

«No Time To Die». Regi: Cary Joji Fukunaga. Norsk premiere 3. april

Daniel Craig sverget etter den forrige Bond-filmen på at det var slutt. Men her er han igjen – for femte gang. Vi gleder oss til å se svenske David Dencik i en av birollene – og selvfølgelig til scenene som er spilt inn i Norge. Historien tar til når Bonds gamle CIA-kompis Felix Leiter kommer til Jamaica og ber om hjelp.

«Black Widow». Regi: Cate Shortland. Norsk premiere 29. april

Litt «Avengers»-mett er det lov til å føle seg etter den episke slutten med «Avengers: Endgame» i fjor. Men når Scarlett Johanssons rollefigur Natasha Romanoff/Black Widow får sin egen film, som er regissert av Cate Shortland – og med Florence Pugh i en av birollene, da er lysten på Marvel-moro tilbake.

«The woman in the window». Regi: Joe Wright. Norsk premiere 22. mai

Så er det duket for en stjernespekket filmatisering av den bestselgende thrilleren «Kvinnen i vinduet». En lite glamorøs Amy Adams trer inn i rollen som den angstforfulgte eneboeren i New York, som sliter med indre demoner, rus og at mystiske ting skjer i nabohuset. En god dose Alfred Hitchcock-inspirasjon er på plass.

«Wonder Woman 1984». Regi: Patty Jenkins. Norsk premiere 5. juni

Hvor gøy blir ikke dette? DC Comics-heltinnen Wonder Woman (Gal Gadot) møter oss igjen i et pastellfarget 1884. Leggvarmer-alarm, synth soundtrack og Kristen Wiig som lunefullt tilskudd: Dette lover godt.

«On the rocks». Regi: Sofia Coppola. Premiere på Apple, dato er så langt ikke kjent

Rashida Jones spiller i denne filmen en ung mor som tar kontakt med faren sin (Bill Murray), en aldrende playboy – og så bærer det rett ut på eventyr i New York. Filmen er først ut i Apples store filmsatsing. Og forventningene er store til at Coppola gjenskaper litt «Lost in translation»-stemning når både storbypuls og Bill Murray er på plass.