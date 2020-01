Bond-produsent Barbara Broccoli: James Bond-karakteren forblir en mann

– James Bond kan være hvilken farve som helst, men han er en mann, fastslår Broccoli til Variety.

Etter at nyeste Bond-film ut, «No Time To Die», har premiere i april, er det ledig i agentrollen. Spekulasjonene raser, men nå er den mangeårige produsenten klar i talen.

– Jeg mener vi bør skape nye karakterer for kvinner – sterke, kvinnelige karakterer. Jeg er ikke spesielt interessert i å ta en mannlig rollekarakter og sette en kvinne til å spille den. Jeg synes kvinner er langt mer interessante enn som så, sier Barbara Broccoli videre.

Hun har ansvaret for den tradisjonsrike filmfranchisen sammen med halvbroren Michael G Wilson i selskapet Eon Productions.

– På godt og ondt er vi vergene til karakteren. Det ansvaret tar vi alvorlig, sier Broccoli.

I Variety-intervjuet diskuteres også hvordan Daniel Craig-æraen endret retningen for filmserien, som med den nye filmen runder 25 i antall. Da Pierce Brosnan spilte James Bond for siste gang i 2002-filmen «Die Another Die», ble det økonomisk suksess – men kritikk for å ha blitt urealistiske, med rom lasere og en usynlig bil.

– Vi ble for fantasifulle. VI måtte vende tilbake til jorden, sier Wilson. Men selv om Daniel Craig sto for en fornyelse, var ikke «GoldenEye»- og «Casino Royale»-regissør Martin Campbell overbevist.

– For å være ærlig, tok det litt tid før jeg så det. Daniel spilte fabelaktig, men han var ingen kjekkas, sier Campbell i intervjuet – der han røper at Craig var Barbara Broccolis store favoritt. Det var også hun som overtalte ham til å ta en film til – og bli med i «No Time To Die».

– Barbara tar ikke nei for et svar, sier Craig selv til Variety.