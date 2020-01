Michelle Obama med Instagram-serie viet studentlivet

Sosiale mediegiganten har bestilt serien «A Year of Firsts», som skal produseres av ATTN i samarbeid med Obamas organisasjon Reach Higher.

Serien blir på seks episoder, som får premiere på Instagrams videoplattform IGTV i januar. Deretter slippes episodene utover våren, før siste runde blir tilgjengelig i juni, melder Television Business International.

Michelle Obama titter i likhet med ektemannen mot mediebransjen. Sammen lanserte de produksjonsselskapet Higher Ground for to år siden, og har samarbeid både med Netflix om blant annet dokumentarer og med Spotify om å lage podkaster.

Om «A Year of Firsts» uttaler den tidligere førstefruen:

– Gjennom å dele sine historier, hjelper de andre til å se at opp- og nedturer i det første året på college er noe alle går gjennom – og de skaper et støttende samfunn for andre som møter lignende utfordringer.