Fra Metallica til headliner på egen turné: – Denne touren er en stor test!

– Hei, snu deg! Vi er her på baksiden, roper Jørn Kaarstad i telefonen.

Byas møter Kaarstad og resten av rocketrioen, mens de bærer inn utstyr fra en trailer bak den lille tourbussen de reiser og sover i.

Dette er den tolvte av 20 konserter på under en måned for «kongene av stoner-punk».

Vi går opp og ned en lang og bratt trapp ned til den historierike punk og rock-scenen i kjelleren til The Underworld i Camden, London.

Mellom turene opp og ned slår Kaarstad av en prat med en britisk fan ved traileren mens han signerer CD og billett. Mannen beklager bryet. Det må han ikke, sier Kaarstad.

– Nei nei, det går helt fint. Nå slipper jeg å bære utstyret!

En dag på jobben

Etter utstyret er båret inn, setter Kaarstad seg ned i en dyp stol i et trangt rom han såvidt kan stå oppreist i, ti skritt bak scenen de skal spille på om syv timer.

Veggene kan nesten ikke være mer dekket av klistremerker og graffiti fra tidligere band som har spilt der. En tradisjon også Bokassa klistrer seg til.

Han finner vitaminene sine. «Viktig», sier han, og krysser beinene mens han skyller dem ned med Dr. Pepper (øl er av og til skyllemiddelet, røper han med et smil) og forteller hva som foregår bak scenen på turné.

– Vi ankommer venue, finner backstage og setter opp utstyret vårt. Etter det har vi lydsjekk. Så kommer de andre bandene og gjør det samme, mens vi går ut og spiser og teller ned timene til vi skal spille. Etter showet møter vi alltid fansen for dem som ønsker å ta en øl eller et bilde, før vi kjører videre til neste by på natten. Så gjør vi det om igjen neste dag, sier Kaarstad.

– Det er ikke så «crazy» og stort som folk kanskje tror. Det er egentlig en masse arbeid. Det er en jobb, liksom - en jobb vi elsker.

– Denne touren er en stor test

Etter en «surrealistisk» sommer som supportband for gigantene Metallica og Ghost, setter Bokassa ut på et mer uvisst eventyr alene. Nå headliner bandet sin egen Europa-turné for første gang.

Et stort steg i det mørke, som vil svare på mye om bandets framtid.

– Denne touren er en stor test som viser om vi kan fortsette å headline framover, sier frontmannen.

– Og den har vist at det går veldig bra. Vi merker vi har vunnet over en del folk etter sommeren med Metallica. Vi har fått en del veldig lojale fans som elsker oss, spesielt i Tyskland. Så bygger vi videre på dette, sier han stolt.

– Hva er kulere, da, support for Metallica foran titusener av folk eller headline selv?

– Hehe. Jeg liker begge. Det var jo helt surrealistisk å stå på en stadion i Russland foran 50.000. Men samtidig er det kult å spille foran noen hundre fans som bare er «crazy» for deg. På de store stadionene med Metallica tar du det liksom bare inn, men nå er det mer personlig for oss.

– Vi må bare gasse på

På de få fridagene Kaarstad, trommis Olav Dowkes og bassist Bård Linga får, går det i alt fra å slappe av til å gå på kino, andre konserter, museum eller stand-up.

Men det er disse dagene hvor savnet for de som venter hjemme treffer hardest.

– Det er det det er, sier han.

– Men jeg tror alle de nære oss forstår at dette må vi bare prøve oss på. Jeg tror de ser denne sjansen vi har fått og at vi bare må gasse på.

Samtalen skifter raskt over til det kjekkeste og kjipeste med å være på turné, mens Kaarstad starter å skifte strengene på gitaren.

Utenom de hjemme, er en lang og uavbrutt nattesøvn en sjeldenhet Kaarstad savner. Han ingen problemer med å understreke dette.

– Når du ligger i køyen din og fem av de andre snorker... da må du ha mye greier i ørene! Men jeg har lært meg noen triks da. Jeg har headset som jeg sover med, da stenger jeg ute snorkingen. Så har jeg iPad med nedlastede serier også, sier han og lener seg litt fram.

– Det er ganske chill, altså!

Det kjekkeste er ingen overraskelse.

– Det er spillingen. Jeg syns det fremdeles er helt «amazing» at vi står på en scene og så står det folk som blir så gira på en låt du skrev i leiligheten din hjemme - og de kan tekstene.

– Kan aldri kjøpe mansion, liksom

Kaarstad er derimot forsiktig, på grensen til pessimistisk, når han snakker om bandets - og rockens - framtid.

– Jeg er ganske pragmatisk og tenker at vi har en stor mulighet og har spredt musikken vår til mange, men samtidig er rock i 2019 ofte ikke det den i gata hører på. Uansett hvor stor suksess vi får så må en framdeles turnere veldig mye og jobbe jævlig hardt for å få det til å gå rundt.

– Jeg tror om vi opprettholder dette og klarer å vinne over folk som følger oss og ser hvor bra vi er live, så kan dette gå bra. Men jeg tror aldri vi kan kjøpe oss en mansion, liksom - da valgte vi feil sjanger!

Årets siste show er 16. desember, så er det juleferie. Etter det fortsetter det harde arbeidet.

Kaarstad forteller at Bokassa har flere norske konserter i februar før de skal ut å spille i utlandet igjen. De tar også scenen ved flere store festivaler i sommer, som Download i England, tyske Wacken og Norway Rock.

Han røper også at bandets tredje plate er skrevet, men ikke spilt inn. Det håper de å få gjort etter sommeren.

Etter et knasende godt og høylytt show, som beveget de lojale oppmøtte gjennom den 90 minutter lange konserten, setter Jørn, Olav og Bård seg i den samme mini nightlineren de brukte på Metallica-turnée.

De er slitne, men spiller litt FIFA og tar noen øl før de sovner i køyene sin på motorveien - mot neste by som skal få kjenne på Bokassas gjennombrytende ambisjoner.