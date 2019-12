Gyldendal sikret seg bloggeren Annijors neste bok – håper det er start på «et lengre forfatterskap»

I pressemeldingen fra Gyldendal omtales Anniken Jørgensen som «den berømte bloggeren og forfatteren». Den nye boken skal ta for seg angst.

– Jeg føler at dette vil bli en viktig, liten bok om angsten som følger oss alle til tider, heter det fra «Annijor».

Forlik om omstridt blogger-bok Bloggeren Anniken Jørgensens bok «Bare en natt til» skal endres noe i andre og tredje opplag. Det er hovedpunktene i et forlik partene er blitt enige om.

Hun vil ikke røpe tittel, men skisserer at det er en dannelsesroman om Nathalia (23) som sliter med angst og opplever overgangen fra ungdom til voksen som svært vanskelig. Gyldendal skriver at Jørgensen «problematiserer avstanden mellom den vi er i virkeligheten og den vi fremstiller oss som».

– Vi er naturligvis veldig stolte over å signere Jørgensen hos oss. Hun er en av de sterkeste stemmene i sin generasjon, og fanger intensiteten i det unge voksenlivet på en helt unik måte, sier Jørgensens redaktører, Nina Méd og Stine Linstad.

Redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur, Kari Marstein, håper dette er begynnelsen på et lengre forfatterskap, som Gyldendal vil være med på å utvikle.

– Jørgensen har et språk for sårbarhet som en ny generasjon lesere kjenner seg igjen i, og som det er viktig at de får møte.