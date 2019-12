«Frost 2» fortsetter å dra inn milliarder

I sin andre visningsuke dro Anna, Elsa og Olaf inn hele 132,7 millioner dollar, over 1,2 milliarder norske kroner, i den fem dagers lang Høsttakkefest-ferien i USA og Canada, ifølge foreløpige tall. 85,3 av millionene ble tjent inn i helga.

Det kommer i tillegg til åpningshelga, da Disney-filmen satte rekord med 127 millioner dollar nasjonalt, og hele 350,2 millioner dollar internasjonalt. Det er den største inntjeningen Walt Disney Animation Studios noen gang har hatt en åpningshelg.

Den første «Frost»-filmen hadde sin åpningshelg under Høsttakkefest 2013, men det er i år lagt til rette for at barna i forbindelse med skolefri skal kunne se den både to og tre ganger på kino.

I Norge har filmen premiere 25. desember.