I startgropen for ny, internasjonal storfilm viet Pippi Langstrømpe

– Det er fremdeles et veldig tidlig stadium, den kommer ikke neste år, sier direktøren for Astrid Lindgren Aktiebolag, Olle Nyman da han møtte pressen under lanseringen av «Pippi på Cirkus» nylig.

Nyman, som er barnebarnet til den høyt elskede barnebokforfatteren, sa også at det er «forhåpentligvis blir flere filmer også, ikke bare én», ifølge TT.

I oktober ble det kjent at Astrid Lindgren Aktiebolag, som forvalter forfatterens livsverk, hadde inngått avtale med Studiocanal og Heyday Films om å begynne arbeidet med en Pippi-film.

Studiocanal og Heyday Films står bak de to «Paddington»-filmene. Sistnevnte har også produsert samtlige «Harry Potter»-filmer og er nå i gang med «Fantastic Beasts»-filmserien.

– Med David Heyman og hans imponerende merittliste når det gjelder å bringe store, litterære verk til kinolerretet, og Studiocanal, er vi sikre på at vi har funnet et team som kan forstå og sette pris på den fulle verdien av Pippi Langstrømpe og utvikle filmer som fanger både lekenheten og tyngden i min bestemors verk, uttalte styreleder Nils Nyman, nok et barnebarn, da filmplanene ble røpet i oktober.

Den første boken om Pippi Langstrømpe feirer 75 år i 2020, selv om Pippi selv «for alltid forblir ni år», ifølge Lindgren-forvalterne. Boken utkom i 1945, et år da mange var på flukt, og jubileet feires derfor i samarbeid med Redd Barna – og deres prosjekt Girls on the Move.