Idris Elba klar for Jay Zs helsvarte westernfilm laget for Netflix

Det ble klart denne uken, melder Deadline. Allerede er Jonathan Majors, kjent fra prisvinnende «The Last Black Man in San Francisco» og Spike Lees kommende krigsfilm «Da 5 Bloods», om bord.

«The Harder They Fall» byr ifølge nettstedet på en rolleliste med kun svarte skuespillere.

Majors spiller lovløse Nat Love, som samler en gjeng for å ta hevn når mannen som drepte hans foreldre 20 år tidligere, slipper ut av fengsel. Og Elbas rolle er altså drapsmannens.

Emilia Clarke sier hun har blitt presset til nakenscener etter «Game of Thrones» Den britiske skuespilleren Emilia Clarke sier at hun har blitt presset til å gjøre nakenscener etter sin rolle i «Game of Thrones», men at hun nå vet hvor grensa går.

Regissør er britiske Jeymes Samuel, som gjør sin langfilmdebut. Samuel er musiker under navnet The Bullitts – og for øvrig broren til Seal. Han skal skrive musikken til filmen sammen med Jay Z – slik de også gjorde til Baz Luhrmanns «The Great Gatsby»-nyinnspilling i 2013.

Dette er andre hesteridende rolle ut på kort tid for Idris Elba, som snart går i gang med innspillingen av «Concrete Cowboys». Filmen er inspirert av virkelighetens Fletcher Street Urban Riding Club i Philadelphia, som ifølge The Atlantic holder i hevd den svarte cowboykulturen som et alternativ til gjeng- og voldskultur.

Men Elba er også aktuell i musikalfilmen «Cats» – som har premiere 25. desember, og der han digitalt er blitt pelskledd som skurkekatten Macavity The Mystery Cat. En ny trailer er akkurat sluppet, og er like omdiskutert som den første, ifølge The Guardian.