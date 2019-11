Boken til Norges mest kjente venninnegjeng går unna

En uke etter utgivelsen melder Kagge forlag at de må trykke et nytt opplag.

Førsteopplaget på boka var 3.000, og nå har Kagge forlag trykket 3.000 nye eksemplarer, melder forlaget i en pressemelding.

Sigrid Bonde Tusvik, Siri Kristiansen, Else Kåss Furuseth og Benedicte Wessel-Holst har vært venner i 17 år. I boken forteller de om oppturene og nedturene i løpet av disse årene.

I tillegg til å gi ut bok har gjengen – som alle har mye radioerfaring – også laget en podkastserie, der de diskuterer ulike faser man må gjennom som venner.

– Boka ble litt som en unge vi ikke planla å få, og fødselen var definitivt vanskelig for noen av oss. Men nå er vi bare så glade for at den er her, og for at den er blitt så godt mottatt, sier Sigrid Bonde Tusvik, Siri Kristiansen, Else Kåss Furuseth og Benedicte Wessel-Holst i en uttalelse.

– Å skrive den har gjort oss mer bevisste på at vi må prioritere hverandre og ikke ta vennskapet for gitt. At vi må snakke sammen om vanskelige ting, men også huske å ha det gøy. Det viktigste er at vi er blitt flinkere til å sjekke kalenderen, fordi vi innser hvor livsviktig venninnetid faktisk er. 17 år er bare starten. Nå har vi kjøpt oss 17 nye, sier de.