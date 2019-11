Astrid S med omfattende turné i sikte

Turneen begynner i Norge i mars, og går deretter gjennom Europa og USA helt fram til slutten av mai 2020, fremgår det av en pressemelding.

– Endelig skal jeg på en ny verdensturné. Jeg gleder meg veldig til å reise og spille ny musikk, møte nye mennesker og se nye steder. Jeg er så glad i det jeg driver med og håper folk vil komme på konsert slik at jeg kan drive med dette for resten av livet, hilser artisten selv i samme melding.

Her fremgår det videre at artisten har tatt noen klimagrep i forbindelse med den forestående turneen. Grepene kvalifiserte henne til å bli en del av «Climate Neutral Now»; et initiativ av FNs Klimapanel som oppfordrer bedrifter og organisasjoner til å måle, redusere og kompensere for sine utslipp.

I Norge spiller hun i Drammen, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Tromsø, Bodø, Narvik, Moss og Oslo i tidsrommet 4.–20. mars.