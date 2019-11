Lady Gaga spiller Gucci-eks i film om motedynastiet og sjokkdrapet

Ifølge Variety er det Ridley Scott som er regissør for filmen om Gucci-dynastiet, der Lady Gaga skal gi liv til rollen som Patrizia Reggiani, også kalt «den sorte enken» etter at hun ble tiltalte og dømt for drapet på eksen, Maurizio Gucci.

Gaga ble nominert til beste skuespiller for tolkningen av rollen i debuten «A Star Is Born» og hentet inn en Oscar for beste filmmusikk, med sangen «Shallow».

Manuset til Gucci-filmen er ført i pennen av Roberto Bentivegna, basert på Sara Gay Fordens bok «The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed.»

Scott står oppført som produsent med Giannina Scott og sitt selskap Scott Free Productions.

John Legend endrer teksten på juleklassiker Den amerikanske musikeren John Legend planlegger en nyutgivelse av den omstridte julelåten «Baby it's cold outside» i en duett med Kelly Clarkson.

Skutt på åpen gate

De var gift i 12 år, men så forlot Gucci kona for en yngre kvinne i 1985.

Ti år senere ble den italienske arvingen til moteimperiet skutt ned og drept på åpen gate utenfor sitt kontor i Milano. Han var eneste gjenlevende barnebarn etter motehusets grunnlegger. Drapet ble ifølge øyenvitner begått av en velkledd mann, som brukte en pistol utstyrt med lyddemper.

To år senere ble Guccis første kone arrestert. Hun ble dømt for å stå bat attentatet og sonet 18 år i fengsel., før hun slapp ut i 2016.

HBO bekrefter «Game of Thrones»-oppfølger En ny serie som utspiller før hendelsene i «Game of Thrones», er bestilt av HBO. Dermed ser det ut til å bli mer drager og flammer på strømmetjenesten framover.

Tok tid

Ridley Scotts siste film var «All the Money in the World» om Getty-bortføringen. Scott har Oscar-nominasjoner for beste film for «Thelma & Louise,» «Gladiator» og «Black Hawk Down» – mens han fikk den gjeve statuen for filmen «The Martian.»

Gucci-prosjektet har ligger på skissebordet hos Scott ganske lenge. Det ble meldt for hele ti år siden at han ville regissere en film om drapet. Den gang lå Scott i forhandlinger, med Angelina Jolie påtenkt rollen som Patrizia Reggiano og Leonardo DiCaprio ønsket i rollen som 45-åringen Maurizio.