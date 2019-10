Game of Thrones-duoen satser alt på Netflix – forlater Star Wars-prosjekt

Det er Kampanje som melder at de to til slutt ble tvunget til å gjøre et valg. Nyheten står omtalt i blant annet Hollywood Reporter , og her fremgår det at den planlagt Stars Wars-satsingen deres for Disney velges bort. Til gjengjeld skal duoen gå fullt og helt inn for prosjekter for strømmegiganten Netflix.

«Dagen har kun et begrenset antall timer, og vi følte ikke at vi både kunne gjøre Star Wars og Netflix-prosjektene like bra. Derfor må vi dessverre forlate prosjektet», sier duoen i en uttalelse som siteres av det amerikanske filmbransjebladet.

Den bebudede Star Wars-satsingen deres skulle ta opp tråden etter filmen «Rise of Skywalker», som kommer til jul. Den første filmen var planlagt med premiere i 2022. Men nå ser det ut til at Disney må hyre inn noen andre til den jobben.