Marvel-stjerner vil ha helkvinnelig superheltfilm

Det sier Larson i et intervju med Variety. På spørsmål om en film med et rent kvinnelag er aktuell, svarer hun:

– Jeg vil si at mange av de kvinnelige skuespillerne fra Marvel har gått bort til Kevin (Feige, sjef for Marvel Studios) og sagt «vi er sammen om dette, vi ønsker å gjøre det».

Spider-Man ser ut til å forsvinne fra Marvel-filmene En krangel om rettighetene til figuren mellom Sony og Disney gjør at Tom Holland sannsynligvis må legge kostymet sitt på hylla.

Brie Larson sier at hun ikke aner hva initiativet kan føre til, men sier at de kvinnelige skuespillerne brenner for dette.

– Jeg tror at om nok mennesker ute i verden snakker om hvor mye de ønsker dette, så kanskje det skjer.

I februar sa Tessa Thompson, å se som Valkyrie i «Thor: Ragnarok», at hun følte seg håpefull når det gjaldt en slik kvinnedrevet superheltfilm.

I mellomtiden er Brie Larson klar for å gjenta rollen som «Captain Marvel» i film nummer to, som ble bekreftet tidligere i år – selv om det ifølge Digital Spy later til å kunne vare til 2022 før den dukker opp på kinolerretet.

I 2020 dukker Scarlett Johanssons Black Widow-karakter opp i sin egen film – ti år etter at Johansson først spilte henne i «Iron Man 2».