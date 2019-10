Bieber med ny musikk før årsskiftet

Justin Bieber slipper sitt femte album før kalenderen viser 2020. Det lover han fansen via en Instagramvideo. Der ses popstjernen mens han ruller rundt på rullene sko hjemme på kjøkkenet sitt, mens han snakker med kona, Hailey Bieber, skriver NME.

Det nye albumet blir det første på fire år. Men Bieber har ikke vært totalt borte fra musikkscenen. Han har også gjort seg bemerket med et samarbeid med Ed Sheeran, og nylig slapp han et samarbeid med countryduoen Dan + Shay.

25-åringen har lenge snakket om at et nytt album er på trappene. I et langt innlegg på sosiale medier har han forklart fansen at han var på turné store deler av tenårene, og derfor ville han gi seg selv tid til å skape et album han virkelig kan være stolt over.