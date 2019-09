Lasse (33) fra Trondheim: - Følelsen av å bli takket av et helt samfunn var en åpenbaring

33-åringen hadde hatt fast jobb som offiser i åtte år, før han i april 2016 valgte å si opp for å satse på en karriere som kunstner under kunstnernavnet «Brurock».

- Det viste seg at det funket som bare juling. Nå har jeg levd av kunsten i snart to år, sa han til Trd.by i desember 2017.

Større prosjekter

Nå har det gått tre og et halvt år. Ifølge Lasse, som opprinnelig er fra Ranheim, går det fremdeles strålende med karrieren. Kunstneren bor i dag i Oslo, men kunsten hans er også å se i Trondheim - blant annet i parkeringshuset på Trondheim Torg og på Spontan vinbar.

- De siste to årene har jeg brukt overraskende mye tid på trykk. Hvorfor har jeg ikke noe godt svar på, men det er morsomt at kunsten min når ut til flere og at flere har råd til å kjøpe den, sier Lasse.

Siden i sommer er det imidlertid en annen type kunst Lasse har fått øynene opp for. Prosjektene hans har den siste tiden bare blitt større og større.

- Jeg har dekorert vegger før, men nå har jeg blitt skikkelig forelsket i gigantiske vegger, sier Lasse, som i sommer fikk i oppgave å lage kunst på en stor vegg i Svolvær sentrum.

- Det var sinnssykt rått! Ungdommene i byen kjøpte pizza til oss for egne penger, folk kom med kaffe og stemningen var generelt herlig. Tidligere har jeg likt følelsen av å bidra med kunst i stua hjemme hos folk, men følelsen av at man ble takket av et helt samfunn var en åpenbaring, legger trønderen til.

En aha-opplevelse

Veggen i Svolvær er foreløpig den største Lasse har dekorert. Han er imidlertid i planleggingen av en enda større en på Grønland i Oslo i disse dager.

- Hvordan er det å få være med på å bestemme hvordan bybildet skal se ut?

- Jeg fikk virkelig en aha-opplevelse i Svolvær. Det å få være med å skape så mye verdi, og at det blir satt såpass stor pris på, er virkelig en vekker. Det har motivert meg til å ta større utfordringer, sier Lasse.

- Det er virkelig noe jeg skal fortsette med. Hvis noen har en stor vegg, er det bare å ta kontakt, legger han til og ler.

Ifølge Lasse er planen at veggen på Grønland i Oslo skal stå ferdig i løpet av oktober. Han forklarer at i slike prosesser er det kunstneren selv som lager skissene, som igjen blir godkjent av oppdragsgiver.

Flere baller i lufta

33-åringen forklarer at den største forskjellen fra å være offiser til å bli kunster, er at han nå står på egne bein.

- Å gå fra en virksomhet der det er mye kameratskap og tette bånd, til å være helt alene, er nok den største forskjellen. Det var brutalt plutselig å stå alene, men jeg er heldigvis glad i å bli kjent med nye folk. Da jeg slutta i forsvaret kjente jeg nesten ingen kunstnere, men nå kjenner jeg mange, sier Lasse.

Han er imidlertid ikke bare kunstner. Parallelt med å leve av kunsten, er Lasse en av tre gründere bak Bookis - en nettbokhandel for kjøp og salg av brukte og nye bøker. Tjenesten ble lansert i romjula 2017, og har i dag hele 14 ansatte. Det var imidlertid ikke gitt at Bookis skulle bli en suksess.

- Det første halvåret var skikkelig dårlig. Vi solgte en bok annenhver dag, forklarer Lasse.

Fra sommeren 2018 har det derimot bare gått bedre og bedre ifølge 33-åringen.

- I august i fjor ble 1500 brukte bøker solgt, mens i august i år er det solgt nesten 20 000! Det har tatt skikkelig av, og vi har bikka 50 000 brukere, forklarer Lasse.

- En lykkelig fyr

Ifølge Lasse er Bookis først i verden til å tilby en løsning hvor man kan legge ei bok man ønsker å selge utenfor døra si, som avisbudet plukker opp og leverer på dørmatta til kjøper.

- Det virker som om folk digger konseptet. I forrige uke lanserte vi det også i Sverige, sier Lasse, som jobber fulltid med både Bookis og gatekunsten sin.

- Jeg sjonglerer med flere baller, men det fungerer, sier han og ler.

- Streetart er veldig artig, men det er også Bookis. Jeg føler vi bidrar i klimadugnaden - både fordi vi benytter oss av allerede etablert infrastruktur i form av avisbud og fordi det er fokus på brukte bøker. Jeg er en skikkelig lykkelig fyr som får drive på med kunst og som får være med på reisen med Bookis, legger Lasse til.