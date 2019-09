Konspirasjonspod mellom gule permer

De kan skilte med lyttertall på over en million hver måned – samt utsolgte liveshow landet rundt. Nå blir det bok også, melder Vigmostad & Bjørke.

Med «25 konspirasjoner å snakke om i lunsjen» har Bjørn-Henning Ødegaard og Fredrik Sjaastad Næss samlet 25 konspirasjoner – mellom to knallgule permer.

«Interessen er enorm og et andre opplag er allerede bestilt. Totalt 7000 bøker er gått i trykken», melder forlaget videre.

Komikerduoen Bjørn-Henning Ødegaard og Fredrik Sjaastad Næss har virkelig gjort karriere med å løfte fram og diskutere konspirasjonsteorier, og det er hektiske dager for duoen.

«Ved siden av å lage nye episoder til Konspirasjonspodden hver uke, skal de reise landet rundt med liveshowet sitt – og midt oppi det hele lanserer de altså boka», heter det videre i pressemeldingen.

I boken er de innom konspirasjonsteorier om at månelandingen var falsk, at Elvis lever mens Paul McCartney er død, at Hitler flyktet til Argentina – og at jorden er egentlig flat.

Også Kennedy-drapet, teorier om at reptiler styrer verden og UFO-er skal til pers – samt at det vanker et kapittel om «alle konspirasjoners mor»: Illuminati.