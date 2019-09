De elleve første artistene til festival i Trondheim er sluppet

Trondheim Calling 2020 går av stabelen 30. januar - 1. februar. Til vinteren er det ti år siden festivalen så dagens lys for aller første gang.

- Det som startet som et generasjons-opprør i musikk-Trondheim, har med årene utviklet seg til en av landets største showcase-festivaler med over 8000 besøkende hvert år, skriver festivalen i en pressemelding.

- Føles veldig godt



Festivalsjef Thomas Ryjord er selv overrasket over at de har holdt det gående i såpass mange år.

- Da vi startet hadde vi ingen intensjoner om å holde på så lenge. Da vi fant ut at det var ti år siden, ble vi overrasket selv. Samtidig føles det veldig godt. Trondheim Calling er en fest, sier Ryjord.

Ifølge Ryjord har snittalderen på både artistene og publikum gått nedover de siste årene.

- Jeg er glad for at vi har fått muligheten til å løfte fram trønderske og norske artister i såpass mange år, legger han til.

Fredag kan Trondheim Calling meddele at de første elleve artistene er bekreftet til festivalen. Ifølge Ryjord er dette kun rundt ti prosent av det endelige programmet.

Truls

Først ut er Truls, som etter fire års pause fra musikkscenen, gjør comeback under Trondheim Calling. Han slapp hiten "Out of Yourself" i 2013, og var et av de største navnene på den norske pop-himmelen på den tiden.

Hiten ble også nominert til Årets hit under Spellemann 2013.

- Helt siden han var vokalist i Lukestar og Truls & The Trees har vi fulgt Truls. Det er veldig artig at han ønsker å gjøre comeback under Trondheim Calling, sier Ryjord.

Torgeir Waldemar

Neste artist ut er Torgeir Waldemar, som både skal holde intimkonsert på Moskus og med fullt band på Byscenen under festivalen.

- Han tok det norske folk og musikkpressen på senga med sitt selvtitulerte debutalbum i 2014, før han fulgte opp med den langt mer fuzzete og rocka "No Offending Borders", skriver Trondheim Calling i pressemeldingen.

- Selv om Waldemars låter ofte kretser omkring dystre temaer, betyr ikke det at ikke går an å ha det gøy på scenen.

Myra

Tidligere i år slapp rapperen Myra singlene "Stylist" og "Dette er mitt navn", etterfulgt av "Hjemløs i egen by".

- Med sin uanstrengte rapping og lekende lyriske stil har Myra (Regina Tucker) etablert seg som et sterkt navn i den norske rap-floraen, heter det i pressemeldingen.

- Myra tror vi kommer til å få et større gjennombrudd det kommende året, legger Ryjord til.

Tacobitch

Det samme tror festivalsjefen om Tacobitch, som i sommer solgte ut Tyven under KlubbPstereo.

- Tacobitch er et interdisiplinært kollektiv bestående av ambisiøse mennesker som er lei av å ikke ha det gøy! Musikken høres litt ut som musikanter som har lyst til å spille triangel, men foretrekker at triangelen høres ut som innsiden av vulkanen Katla på Island. Det betyr ikke nødvendigvis at profilen er sint eller pessimistisk, men heller feststemt, teatralsk og sporty, skriver Trondheim Calling i pressemeldingen.

The Switch

The Switch er aktuelle med sitt femte album, "Birds of Paradise", som slippes i slutten av september. I 2020 skal de også slippe live-skive, som ble spilt inn på Moskus i Trondheim, da bandet spilte tre utsolgte konserter under KlubbPstereo i i august.

- The Switch har i en årrekke markert seg som et av Norges mest utrettelige poprockband, med en rekke sterke utgivelser på baken, heter det i pressemeldingen fra Trondheim Calling.

Safario

I høst skal Safario slippe flere nye låter, og i februar er han å se på scenen i Trondheim.

- Det unge multitalentet har på veldig kort tid bemerket seg som en av Norges heteste hip hop-talenter, skriver Trondheim Calling.

I desember i fjor debuterte Safario med EP-en "Kapiskate".

Blomst

I mars slapp Blomst albumet "Blomst IL".

- Trondheimsbandet, som nå har blitt et Osloband, leverer en ekte statusoppdatering fra midten av 20-årene. Bandet tar tak i temaer som kroppspress, kjærlighet, flinke piker og sorg. Vi gleder oss til å få gjengen tilbake på scenen i "hjembyen", skriver Trondheim Calling i pressemeldingen.

Deathcrush

Etter tidligere boikott av album-formatet, hvor de kun har sluppet en haug med singler over seks år, slapp Deathcrush sitt første album i mars i år.

- "Megazone" er en bombe av punk, støyrock, enda mer fuzzgitar og dansbare beats. Albumet har ikke overraskende høstet strålende anmeldelser fra flere hold, skriver Trondheim Calling om debutalbumet til bandet som kommer til Trondheim i vinter.

I See Rivers

I See Rivers har brukt sommeren til å skrive og forberede debutplata si. I november legger de ut på turne med den britiske artisten Cosmo Sheldrake i England, før de vender snuten til Trondheim Calling i januar.

- I See Rivers består av de tre norske musikerne Eline Brun, Gøril Nilsen og Lill Scheie som fra sin base i Wales, og delvis Norge, spiller moderne folkpop inspirert av artister som Sufjan Steven og Feist, skriver Trondheim Calling.

Cora Sandel

Cora Sandel fra Trondheim har medlemmer fra band som Youth Pictures of Florence Henderson, Askepop og Snöras.

- Derfor er det kanskje ikke rart at de serverer en tårnkake bestående av upbeat indierock, postrock og kranglete riff med brodd. Det ender opp som moderne powerpop, skriver Trondheim Calling, som tar imot kvartetten i vinter.

Kontrollert Kaos

Kontrollert Kaos, et hip hop-kollektiv fra Sunnmøre, er ellevte og siste artist som er klar for Trondheim Calling i denne slipp-runden.

- Bandet frontes av rapperne ZigZag-Zvor, Birdie Pirat, Andy Dandy og T2K, som på sine sagnomsuste konserter backes av DJ-ELjazz og fullt live-band. Dobbel-K - som de ofte går under - har gitt ut flere plater, singler og musikkvideoer via eget label, og har bygget opp et trofast publikum i den Vest-Norske undergrunnen, skriver Trodnheim Calling i pressemeldingen.