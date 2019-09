«Spionen» viser seg frem – første bilder og trailer ute

«Spionen» forteller den sanne historien om Sonja Wigerts innsats under andre verdenskrig – og omsider er den første filmtraileren ute, melder Nordisk Film Distribusjon.

Wigert (1913–1980) var stor diva og kjent skuespiller i Norden på 1940-tallet – samtidig som hun var dobbeltagent i Oslo og i Stockholm i stram regi av den svenske etterretningstjenesten.

Svenskene rekrutterte henne som spion fordi de mente hun hadde evnen til komme i kontakt med høytstående tyske offiserer, ifølge filmskaperne – som baserte seg på biografien om Sonja Wigert, skrevet av Iselin Theien.

– Det var en innsats som kostet. Til tross for at hun var antinazist, klarte hun ikke å renvaske navnet sitt etter krigen. Da freden kom måtte Wigert forsvare sin ære for å overleve som skuespiller og menneske, sier «Spionen»-produsent Håkon Øverås.

«Fritt vilt»- og «Westworld»-kjente Ingrid Bolsø Berdal spiller Sonja Wigert, mens Rolf Lassgård spiller svensk etterretningsagent. I øvrige roller blir Edvin Endre, Gitte Witt, Ingrid Vollan, Anders T. Andersen og Erik Hivju å se.

Regissør er svenske Jens Jonsson, som vant flere priser i Sundance med «Ping-Pongkungen» i 2008, og også hadde hånd om «Snabba Cash - Livet Deluxe» fra 2013.