«Handmaid's Tales»-fansen prøver å hacke forlaget for å få tak i oppfølgeren

Tirsdag slippes romanen «Gileads døtre» – Margaret Atwoods oppfølger til «Tjenerinnens beretning» fra 1985. Det skjer samtidig i hele verden, og forhåndsinteressen har vært enorm. Det samme har sikkerheten rundt utgivelsen.

– Jeg burde kanskje være bekymret for at de skal kidnappe meg og tvinge meg til å avsløre hva som skjer i boken, spøkte Margaret Atwood i et intervju med svenske Dagens Nyheter i helgen før bokslippet.

Til avisen avslører også en forlagsassistent at folk prøver å hacke hennes svenske forlag.

– De skriver til oss fra falske epostkontoer og later som de er fra en annen avdeling på forlaget. Alt for å få tak i manuskriptet før publisering.

Margaret Atwood stiller i London på slippdatoen 10. september, på en pressekonferanse som livestrømmes til over tusen kinoer verden over – blant annet på Ringen i Oslo.