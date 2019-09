Petter Northug skal «grilles» foran flere tusen mennesker i Trondheim

Det er liten tvil om at Petter Northug fortjener heder og ære. Få idrettsutøvere har oppnådd like stor suksess som han, men det er nok også få det er like lett å «roaste», mener årets Uka.

Vi snakker tross alt om karen som gikk baklengs inn i mål og omtalte utallige mesterskap som «barneskirenn». For ikke å glemme brukernavnet på instagramprofilen «jantelov1».

«Lydløs» fest skal fylle Dødens dal under Uka Det som skal være norgeshistoriens største «silent disco» kommer til Trondheim i oktober.

- Dette er drømme-roasten

4. oktober kommer Petter Northug til Dødens Dal og med han følger en rekke komikere som skal stå for grillingen.

Med for å slenge fornærmelser, fortelle (u)sanne historier og ikke minst hedre Petter Northug, er Nils-Ingar Aadne, Else Kåss Furuseth, Jonis Josef og Marlene Stavrum. Det skal også komme flere komikere som vil bli annonsert de kommende dagene.

- Dette er drømme-roasten! Dette er kanskje den personen i Norge som det er gøyest å roaste. Først og fremst fordi han kanskje fortjener det mest. Han har runda av tidenes skikarriere, og er nå over i et annet liv. Det er perfekt timing, sier Nils-Ingar Aadne, som skal lede seansen i Dødens dal.

- Han har hatt en vanvittig sportslig karriere, og så er det ingen hemmelighet at han også har skapt en del kontroverser. Det er en del å ta tak i.

- Hvordan tror du Northug vil ta det?

- Jeg tror han kommer til å tåle det helt fint, han liker å være i sentrum av begivenhetene. Da skrur han på bryteren og er veldig god. Roasterne skal jo gjøre det de skal først, og så skal han få lov til å svare til slutt. Det blir veldig kult.

Ylvis-brødrene tar med seg megashow til Dødens dal «Lenge leve galskapen» skrev anmeldere om showet i Oslo Spektrum. Nå kommer Ylvis-brødrene til Uka.

Uvanlig på så store scener

Det sies at det er en ære å bli roastet, men hvordan den selvsikre trønderen håndterer dette fra denne gjengen gjenstår å se når de alle entrer scenen i Dødens dal.

Konseptet roast går helt tilbake til 1800-tallet og har vært populært i Norge noen år. Blogger Sophie Elise ble for eksempel roastet av en rekke komikere på Sentrum Scene i Oslo senest nå i august. Det er likevel ikke ofte at konseptet inntar så store scener.

Så langt er det lansert en rekke arrangement og konserter i Dødens dal under årets Uka. Ylvis-brødrene kommer med sitt enorme liveshow fra 2014, The 1975 med Lemaitre og KMF kommer, både Sigrid og Alesso skal ha konsert, og det blir også norgeshistoriens største «silent disco».