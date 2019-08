Ylvis-brødrene tar med seg megashow til Dødens dal

- Ylvis er verdensmestere på fjas og moro, og fjas og moro er morsmelken til Uka, sier Ukesjef Julian Mæhlen.

Sist Bård og Vegard Ylvisåker turnerte med konseptet The Expensive Jacket Tour solgte de ut Oslo Spektrum, spilte for 6000 mennesker i Bergen, og var også i Trondheim på Olavsfesten.

Konserten i Dødens dal blir duoens eneste fremførelse av showet i år.

Norsk hip hop-komet kommer til Uka Arif tar med seg et splitter nytt album når han kommer til Storsalen i oktober.

«Galskap fra ende til annen»

«Tenk på en rockekonsertklisjé, hvilken som helst rockekonsertklisjé, og jeg tør nesten love deg at den er der» skrev Dagbladets anmelder da showet ble satt opp for første gang i 2014. VG trillet en femmer på terningen, og kalte det «galskap fra ende til annen, men det er morsom galskap, sunn galskap og ikke minst ufarlig galskap».

Publikummere teltet utenfor Oslo Spektrum for å få de beste plassene, og Ylvis-brødrene tok også med seg turneen til Sverige der de blant annet spilte foran 4000 oppmøtte i Globen.

Sangen The Fox ble en kjempehit, og endte på sjetteplass på den internasjonalt anerkjente lista Billboard top 100, som nest høyeste plassering av noen norsk artist, kun slått av A-ha. I skrivende stund har sangen over 800 millioner avspillinger på Youtube. Låta ga Ylvis en internasjonal fanskare og det er rapportert at publikum kom så langt som fra Texas for å se showet i Oslo Spektrum.

Uka lanserte headliner fra scenen på Gløshaugen Mandag ble svenske Alesso lansert foran tusener av ferske studenter ved NTNU.

- De største revystjernene Norge har hatt

Brødrene gjorde sin profesjonelle debut i år 2000 med TV-programmet «I kveld med Ylvis». Programmet kombinerer det klassiske talkshowformatet med innslag av originale sanger laget og fremført av brødrene. Det tok for alvor av da nevnte sang The Fox ble sluppet i oppkjøringen til sesong 4.

I fjor hadde de premiere på TV-serien Stories from Norway, og for den ble de nominert til publikumsprisen under Gullruten 2018, og selve serien vant to priser og var nominert i totalt syv kategorier.

- Uka har laget revy i over hundre år, så det midt i blinken for oss å invitere de største revystjernene Norge har hatt. Jeg sier som trøndere flest: «Det e artig å flir», sier Ukesjef Mæhlen.

Showet holdes i Dødens dal 5. oktober, og billettsalget begynner fredag 23. august klokka 12.00.