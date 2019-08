Eminem saksøker Spotify

I et søksmål levert til den føderale domstolen i Nashville onsdag går det fram at Eight Mile Style mener den svenskbaserte strømmetjenesten forsettlig har brutt opphavsretten knyttet til å videreformidle musikken til Eminem, skriver Hollywood Reporter , som gjengir dokumentet.

De påståtte bruddene gjelder hitlåten «Lose Yourself» og omtrent 250 andre sanger. Eminems advokat anfører at artisten er påført skade eller fare for tap på opptil flere milliarder dollar.

Eight Mile Style anfører videre at Spotify ikke har noen lisens til Eminems musikk. De legger til at til tross for milliarder av avspillinger, har ikke Spotify betalt for dette, men bare overført tilfeldige summer som bare gjenspeiler en brøkdel av antall ganger musikken er avspilt.

Søksmålet støtter seg på ny føderal amerikansk lovgiving som ble vedtatt så sent som i fjor høst, den såkalte Music Modernization Act. Loven skal regulere gjengivelse av musikk ved bruk av ny teknologi, som strømming. Spotify har ikke svart på henvendelse fra Hollywood Reporter, men selskapet skal tidligere ha uttrykt innvendinger mot loven.