Neste Bond-film kommer i april

Filmen har lenge bare gått under kallenavnet «Bond 25». Tirsdag ble tittelen kunngjort. Daniel Craig vender tilbake til sin rolle som 007 i «No Time to Die». Det blir hans femte James Bond-rolle. Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw og Ralph Fiennes vender også tilbake på rollelisten. Oscar-vinner Rami Malek spiller skurken.

Filmen regisseres av Cary Fukunaga og har premiere i Storbritannia 3. april. I USA får filmen premiere 8. april.

Innspillingen har ikke gått smertefritt. I juni ble en person skadd da det oppsto en eksplosjon under filming i Pinewood Studios. Craig fikk skader i en fot da han i mai gjorde et stunt under innspilling på Jamaica.

Produksjonen av den 25. Bond-filmen har blitt forsinket gjentatte ganger som følge av strid rundt manus, delvis som følge av at den Oscar-vinnende regissøren Danny Boyle ble erstattet av Fukunaga i september i fjor.