«Chernobyl» lokker turister til Litauen

Ignalina øst i Litauen var et av stedene der den populære HBO-serien ble spilt inn. Det har mange likheter med atomkraftverket i Tsjernobyl, som ble rammet av en ulykke i 1986, og som er tema i serien, skriver TT.

«Chernobyl»-manusforfatter rykker ut med oppfordring til Insta-turistene om å vise respekt Turismen til Tsjernobyl har økt med 30–40 prosent siden HBO dro i gang serien «Chernobyl» i mai. Men nå har manusforfatteren bak suksessen fått nok av Instagram-selfiene.

Allerede før serien hadde sitt gjennombrudd kom det turister til kraftverket, som ble lagt ned i 2009. Etter at serien kom, som nå er nominert til 19 Emmypriser, har derimot interessen økt. I juli besøkte nesten 900 turister kraftverket og guidene melder at de fullbooket ut året. Besøkende kan iføre seg hvite frakker og trykke på knapper i et kontrollrom som bygget opp for å ligne det som er gjengitt i TV-serien.

Kraftverket ble bygget mens Litauen var en del av Sovjetunionen og hadde store likheter med reaktorene i kraftverket i Tsjernobyl i Ukraina. Også der har turismen økt merkbart etter seriens suksess.

«Chernobyl», er en miniserie i fem deler regissert av svenske Johan Renck. I hovedrollene finnes blant annet Stellan Skarsgård, Emily Watson og Jared Harris.