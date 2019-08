Norsk hip hop-komet kommer til Uka

Dette kan se ut til å være den store dagen for lansering av artister og konserter i Trondheim, med Festningen-festivalens siste artistslipp og nyheten om at dansker som fylte Dahls-arenaen i 2018 kommer til Spektrum (for abonnenter).

Også Uka blir med på moroa denne mandagen, og avslører nok en Storsalen-konsert under årets Uka.

Uka lanserte headliner fra scenen på Gløshaugen Mandag ble svenske Alesso lansert foran tusener av ferske studenter ved NTNU.

Fra Urørt til store festivaler

Sammen med Unge Ferrari har han opptrådt for et fullsatt Oslo spektrum og på hovedscenen hos Stavernfestivalen.

Karrieren hans startet da han i 2013 vant NRK Urørt under navnet Phil T. Rich, før han to år senere ga ut albumet HighEnd/Asfalt til god respons hos både anmeldere og publikum, der blant annet Gaffa og VG trillet 5-er på terningen. Albumet fikk også bransjens anerkjennelse da det vant spellemannprisen i klassen Urban.

To år senere kom albumet Meg & Deg mot alle som mottok hele tre spellemann-nominasjoner, i klassene urban for albumet, årets låt for «Alene» og årets musikkvideo for «Himmelen».

Flere av tekstene hans henter inspirasjon fra hans tøffe oppvekst som minoritetsbarn i et miljø der rasehat og nynazisme preget hverdagen. Dette har gjort rapperen til et ikon hos både vanskeligstilt ungdom og artister i sjangeren.

Bernhoft blir startskuddet for årets Uka Jarle Bernhoft og The Fashion Bruises vil åpne konsertprogrammet hos Uka 3. oktober.

Kommer med splitter nytt album

Når Arif inntar Storsalen 8. oktober tar han dessuten med seg sitt rykende ferske album Arif i Waanderland , som slippes 27. september.

Utenom Arif, er disse artistene lansert så langt til årets Uka: Bernhoft and The Fashion Bruises, The 1975, Kamelen + Emir, John Olav Nilsen og Nordsjøen, Alesso, Sigrid, Emilie Nicolas, Gundelach + Bendik Giske, No. 4 og Fieh.