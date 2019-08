Festningen-programmet er komplett: Her er de fem siste artistene

Festivalen er allerede utsolgt, og de fleste av artistene er sluppet.

I underkant av to uker før det braker løs på Kristiansten Festning ferdigstiller Festningen-festivalen årets program, og slipper sine siste artister. Disse kommer:

Festningen advarer mot «tulleprofiler» som selger billetter - Vi får henvendelser der folk er litt stressa, der de har kjøpt billetter fra folk de ikke kjenner, sier markedsansvarlig Rachel Nordtømme.

Kjartan Lauritzen

Kjartan Lauritzen, eller Per Áki Sigurdsson Kvikne som han egentlig heter, returnerer til Festningen også i år.

Han fikk sitt store gjennombrudd tilbake i 2015 med sangen «Havana», men fikk en enda større hit året etter med låta «Fredag».

Benjamin Ingrosso

Svenske Benjamin Ingrosso representerte Sverige i Eurovision Song Contest i 2018 med sangen «Dance You Off». Etternavnet høres trolig kjent ut? Han er nemlig fetteren til Sebastian Ingrosso fra Swedish House Mafia.

Er du en av dem som følger med på tv-serien «Wahlgrens Verden», har du sikkert også fått med deg at han er sønnen til artisten Pernilla Wahlgren.

Uka lanserte headliner fra scenen på Gløshaugen Mandag ble svenske Alesso lansert foran tusener av ferske studenter ved NTNU.

Jireel

Nok en svenske, denne gang rapperen Jireel Lavia Pereira. 19-åringen slapp sitt debutalbum i 2018, og for det vant han i kategorien «Hip Hop/Soul of the Year» 2019 under den svenske Grammisgalan. Der har han også året før vunnet «New Artist of the Year».

Han har flere sanger som har gjort det stort på Spotify, som «Cateleya» (over 20 millioner avspillinger) og «Alla Mina» (over 10 millioner avspillinger).

Ash

Ash ble født i 1995 i Nord-Iran og kom til Norge som politisk flyktning i 2000. Siden den gang har han bodd i Kristiansand. Som 16-åring begynte han å mikse musikk, og har vært DJ hos flere av de største klubbene i Norge.

Nå i sommer slapp han sin første singel kalt «Matters».

Madeleine Holden

Madeleine Holden slapp en EP nå i 2019, og er kanskje en noe annerledes artist enn resten av årets lineup.

Du har kanskje hørt låta «Two Types of Lonely» eller «Hey Mama», som begge er rolige, sarte sanger. I den sistnevnte hedrer hun sin egen mor etter en tøff ungdomstid.