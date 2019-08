Uka lanserte headliner fra scenen på Gløshaugen

Han har opptrådt på noen av verdens største festivaler, som Coachella, EDC, Ultra og Tomorrowland, og mandag er det klart at Alesso kommer til Dødens Dal i oktober.

Mandag er det nesten 14 000 studenter som skal begynne sine studier ved NTNU i Trondheim. Mange av dem var samlet på gressletta på Gløshaugen i striregn idet artistslippet kom mandag formiddag.

- Det er massivt, han er en gigant. Bookingene våre, som begynte med Sigrid, har hatt en rød tråd med artister med bra musikk som holder det autentisk. Dette er en helt annen sjanger, sier pressesjef i Uka, Markus Drange.

- Dette er rett og slett en skikkelig fest. Nå skal vi lage fest for studentene!

Store samarbeid

Alesso, eller Alessandro Lindblad som han egentlig heter, er en svensk musiker innen house-sjangeren. Det begynte med piano da han var syv år gammel, og interessen for elektronisk musikk kom da han var 16.

Da Sebastian Ingrosso, kjent fra Swedish House Mafia, kontaktet ham og spurte om han ville samarbeide, ble han introdusert for DJ-faget.

Svensken har en rekke samarbeid med store artister i bagasjen, som med nevnte Swedish House Mafia og Ryan Tedder fra OneRepublic med singelen «Calling (Losing My Mind)», med Calvin Harris og Hurts om singelen «Under Control» og «Heros (We Could Be)» sammen med Tove Lo

- Klining, tårer og dans

Uka-sjef Julian Mæhlen lover både dans, klining og «noe ekstra» under Alesso-konserten i oktober:

- Det kommer til å bli magiske øyeblikk når «Heroes» settes på, og alle kan teksten. Da blir det klining, tårer og dans. Sånn skal det innimellom føles å være ung! Om du så kommer for musikken, lysshowet, dansen eller et godt ligg, kommer denne festen til å by på magiske øyeblikk.

Alesso spiller i Dødens Dal 18. oktober.