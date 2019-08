Oline (18) fra Trondheim skulle bare tulle-svare på en «rar» Instagram-melding. Endte opp som realitystjerne i Sør-Korea

- Jeg trodde at det bare var tull, og tulla tilbake. Det var egentlig ikke før jeg var fremme i Seoul i Sør-Korea at jeg skjønte hva jeg skulle være med på.

Sånn forklarer Oline Tiller (18) fra Trondheim hvordan hun gikk fra å få en melding på Instagram, til å være med i en tv-serie hos en stor sørkoreansk musikkanal - sett av millioner.

- Det var kjemperart. Det var som et slags «Alt for Norge», bare i Korea, ler hun.

Håndplukket etter audition

Oline er aktiv både på Instagram og Youtube, der hun deler sin interesse for k-pop (korean popular music), altså popmusikk med tilknytning til Sør-Korea. En dag tikket det inn en melding fra en produsent hos tv-kanalen Mnet, som har slagordet «we are k-pop». Kanalen kan sammenlignes med en koreansk utgave av MTV, forklarer Oline.

Dette er k-pop K-pop er en forkortelse for Korean popular music.

På midten av 1980-tallet bestemte musikkindustrien i Sør-Korea seg for å spre koreansk pop ut i verden, godt hjulpet av internasjonale låtskrivere og statlige penger.

Sjangeren har også blitt kjent og veldig populær i Kina, Japan, Taiwan, Hongkong og Sørøst-Asia.

K-pop-artistene er veldig ofte enten rene gutte-, eller jentegrupper. For en typisk gruppe synger samtlige av medlemmene, og noen har spesialiserte ferdigheter innen rap, språk, eller dans.

Sangeren Psy, som er en kjent k-pop-artist, fikk et internasjonalt gjennombrudd i 2013 med musikkvideoen «Gangnam Style». Videoen ble den første til å få mer enn en milliard treff på Youtube.

Sør-Korea henter inn låtskrivere fra hele verden når de skal produsere hits. Også nordmenn og svensker har vært med å skrive store hits for koreanske artister.

Dsign Music i Trondheim har skrevet og produsert musikk for flere asiatiske artister. I 2009 toppet de hitlistene i 12 land med «Genie» av k-pop-gruppa Girls' Generation.

Hun ble oppfordret til å søke om å delta i et program de skulle lage, og ble invitert på audition i Berlin.

- Jeg visste nesten ingenting, og var egentlig ikke klar over at det var snakk om et helt tv-program før jeg kom til Berlin.

En uke senere fikk hun beskjed om at hun var plukket ut, sammen med ni andre jenter fra hele verden. I april tilbrakte hun tre uker i Seoul i Sør-Korea, med konstant innspilling.

- De var veldig strenge på at vi ikke skulle fortelle om det til andre enn våre nærmeste. Selv om jeg sa det til søstera mi, var hun sikker på at jeg hadde meldt meg på «Paradise Hotel» eller noe sånt, ler Oline.

Her er et teaser-klipp fra en av episodene. De korte klippene har alene generert flere millioner visninger på Youtube:

Filmet døgnet rundt

Realityshowet besto av åtte episoder, der den første hadde premiere på tv i Sør-Korea i mai i år. Serien fulgte ti jenter fra ulike land, der alle fikk muligheten til å oppleve hva det ville si å være et «k-pop-idol».

- Det virker som om koreanerne først nå har oppdaget hvor populært k-pop er i Vesten også, og ville lage en tv-serie om det. Det handlet mye om både tradisjonell kultur, men hadde også et stort fokus på musikk og popkultur, forklarer Oline.

- Vi ble filma døgnet rundt, og det var kamerafolk overalt hvor vi gikk. Vi fikk også vår egen sang og musikkvideo.

Musikkvideoen har så langt fått over tre millioner avspillinger på Youtube:

- Det var nesten null søvn de siste dagene av innspillinga. Vi fikk en hektisk og tøff smakebit, der vi fikk se de ulike sidene ved bransjen. Den har fått en del kritikk av en grunn, forklarer Oline, og sikter til hardkjøret idolene i k-pop-kulturen ofte må gjennom.

Voksende miljø i Trondheim

Oline er en del av et for mange kanskje ukjent miljø i Trondheim, som ifølge henne vokser stadig.

- Det er stor interesse for kulturen her i Trondheim. Det er mange dansegrupper, og en av dem har over 90 medlemmer. I tillegg er det faktisk masse k-pop-musikk som produseres her i byen, forteller hun.

Mange som ikke kjenner til k-pop-kulturen har en tendens til å putte det i samme boks som anime, forklarer Oline - selv om det er to vidt forskjellige ting.

- Først og fremst kommer det jo fra helt forskjellige land! Men jeg skjønner at det kan virke veldig fremmed for mange, og at de kun tenker på det som er stereotypisk og sukkersøtt. Men det er mangfoldig, med mange sjangre.

K-pop i Nordre

Selv er Oline med i en dansegruppe kalt Catch, med fire medlemmer. Der lærer de seg ulike dansekoreografier, som de igjen filmer og deler på sosiale medier. Hver k-pop-låt har som regel en egen dans, og disse er det populært å gjenskape. Gruppa har fremført under ulike arrangement og festivaler.

En annen trend i miljøet er «k-pop in public», som kan sammenlignes med en flashmob der man plutselig begynner å danse ute blant folk.

- Det har jeg vært på med selv, i Nordre. Det var mange som stoppa for å se på, og vi ble faktisk kontakta av turistforeninga som ville bruke videoen vår!

- Mange møtes til «ruletter», der vi setter på sanger og de som kan koreografiene danser sammen. Det er et veldig åpent miljø, der det aldri er noen kriterier for å være med. De fleste som er med her i Trondheim er mellom 15 og kanskje opp til tidlig 20-åra, forklarer Oline.

Til høsten skal hun tilbake til Sør-Korea på språkskole i et halvår.

- Jeg har lært meg noen koreanske gloser ved å høre på musikken. I tillegg er det en danseklubb på skolen jeg skal studere på, så det gleder jeg meg til!