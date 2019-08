Spotify styrker posisjonen blant lytterne

Det melder Dagens Næringsliv på bakgrunn av ferske kvartalstall.

I andre kvartal i fjor hadde selskapet 83 millioner abonnenter, også kjent som premiumbrukere. I andre kvartal av 2019 har massen økt til 108 millioner, heter det i artikkelen, som forteller at Spotify var «en hårsbredd» unna overskudd i sistnevnte periode.

Første overskudd for Spotify noensinne Spotify har presentert sitt første positive driftsresultat noensinne. Det tilsvarte 900 millioner kroner – mens analytikerne på forhånd hadde ventet et tap.

«Selskapet slo våre forventninger for andre kvartal 2019 med litt høyere bruttomargin til tross for investeringer i podkaster og inntekter som vokser to og en halv ganger så mye som driftskostnadene,» står det i et brev til aksjonærene.

Strømmetjenesten Spotify ble grunnlagt i 2006.