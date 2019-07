Hawaiiskjorter blomstrer opp – takket være Tarantino

Det er rollekarakteren Cliff Booth, stuntmannen som spilles av Brad Pitt, som i store deler av storfilmen «Once Upon a Time in Hollywood» er å se iført en munter, gul hawaiiskjorte.

Ifølge Vogue har Tarantino lenge vært en fan av det motebladet kaller "et polariserende stykke mote". Han bruker det gjerne for å understreke personligheten til noen av sine mest minneverdige karakterer:

Også Clarence i «True Romance», spilt av Christian Slater, og Pumpkin i «Pulp Fiction», gestaltet av Tom Roth, sverget til henholdsvis rød og lyseblå hawaiiskjorte med gilde, sommerlige mønstre.

Arianne Phillips, kostymedesigneren til «Once Upon a Time in Hollywood», sier til Vogue at gode kostymer huskes fordi de virkelig tegner karakterene:

– De har også kraft til å frakte publikum til et sted og tid uten å behøve å si noe.

«Once Upon a Time in Hollywood» har norsk premiere 16. august.