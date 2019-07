Beyoncé slipper parallellalbum til Disneys offisielle «Lion King»-soundtrack

Artisten, som også låner stemme til Nala i nyinnspillingen av «The Lion King», skal nemlig utgi et helt album beskrevet som «en musikalsk hyllest til filmen». Tittelen på albumet er «The Lion King: The Gift», og ifølge Vulture slippes det 19. juli – to dager etter den norske premieren.

Disse tolv stedene fra Disney-filmene kan du besøke Du vet slottet til Tornerose, savannen til Simba og palasset til Jasmine? Alle disse kjente stedene er inspirert av ekte steder.

Men «Spirit» er den eneste originallåten på den egenproduserte langspilleren: Resten er et utvalg sanger «inspirert av filmen», kuratert av Beyoncé selv. Det omfatter blant annet flere afrikanske artister.

– Dette er sonisk kino. Dette er en ny form for historiefortelling. Jeg ønsket å gjøre mer enn å finne frem til en samling sanger inspirert av filmen. Det er en miks av sjangre og samarbeid som ikke er ett lydbilde. Det er influert av alt fra R & B, pop, hiphop og Afro Beat, heter det i en uttalelse fra Beyoncé.

Som forklarer at hver sang ble skrevet for å gjenspeile filmens historiefortelling, noe som hun mener gir lytterne en sjanse til å lage seg sine egne bilder – mens de lytter til en ny, samtidig tolkning.

– Det var viktig at musikken ikke bare ble fremført av de mest interessante og talentfulle artistene, men også produsert av de beste afrikanske produsentene. Autentisitet og hjerte var viktig for meg, sier Beyoncé.

Det offisielle soundtracket til «The Lion King» er produsert av Hans Zimmer og filmens regissør Jon Favreau, og slippes 11. juli.