Fra Jurassic World til Midgard – og Númenor

– J.R.R. Tolkien skapte en av de mest ekstraordinære og inspirerende historiene gjennom tidene, uttaler den spanske regissøren som skal ha hånd om de to første episodene. Ifølge Deadline , er han en «livslang fan».

JD Payne og Patrick McKay skal skrive manus til serien, i et skriverom der det også hevdes at Gennifer Hutchison («Breaking Bad») og Bryan Cogman («Game of Thrones») er på plass, melder Consequence of Sound.

Fikk ikke lage «Game of Thrones»-spin-off, går om bord hos Amazons nye «Ringenes Herre»-serie En av de sentrale kreftene bak «Game of Thrones»-suksessen til HBO har nå meldt sin overgang til Amazon, der han skal være med på å lage en ny serie i «Ringenes Herre»- universet.

«Ringenes Herre»-forløperen planlegges i samarbeid med J.R.R. Tolkiens familie, forlaget som gir ut bøkene og New Line Cinema – som stod bak Peter Jacksons filmer. Det er snakk om fem sesonger totalt.

Serien vil utspille seg i den såkalte andre tideverv , i tiden mellom Morgoths fall – og frem til når alver og menn forener seg for å slå Sauron. Her gjør Isildur, forfaderen til Aragorn, entré – og kapper fingeren med herskerringen av Sauron. Men det er også tett med tragiske historier – om Númenors fall , som et slags Atlantis, og dramatiske kriger.

– Denne historien har aldri vært sett før, sier Bayona.