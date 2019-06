Taylor Swift med nytt album

Stjernen leverte nyheten under en direktesendt Instagram-stream, skriver CNN.

Singelen «You Need To Calm Down» gis ut midnatt til fredag i New York-tid, som vil si fredag morgen norsk tid. En musikkvideo til singelen kommer 17. juni.

– Det er mye jeg har vært spent i lang tid. Jeg ville bare vente til det riktige tidspunktet til å fortelle dere, sa Swift.

«Lover» vil være stjernens første album siden 2017, da hun ga ut «Reputation». Hun sier at det nye albumet handler om romanse.

– Jeg mener at romanse ikke nødvendigvis kun handler om lykkelige låter. Jeg tror man kan finne romanse i ensomhet, tristhet eller det å ha en vanskelig periode i livet. Albumet ser på alle de tingene fra et romantisk perspektiv, sier Swift.